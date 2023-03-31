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Reseau International: стратегия Путина ведёт к краху НАТО

Мир

Выбранная президентом России Владимиром Путиным стратегия разрушает Североатлантический альянс изнутри, уверен французский аналитик Марсело Рамирес.

Reseau International: стратегия Путина ведёт к краху НАТО

Британская разведка не устаёт повторять, напомнил аналитик, что Россия истощена, её армия неэффективна, а русское оружие устарело. Тем временем ВС РФ на Украине удачно противостоят 28 странам НАТО, планомерно уничтожая поставленное ВСУ западное вооружение.

Обещанный США коллапс российской экономики также не случился, наоборот, Кремль находит всё новых и новых партнёров. Это привело к тому, что всё больше стран альянса сомневаются в правильности выбранного курса.

"Москва создаёт напряжённость внутри вражеского блока, разногласия возникают естественным образом, а позиция Вашингтона, который подчиняет такие страны, как Германия, своим нуждам, является бомбой замедленного действия, ожидающей своего взрыва", — пишет аналитик в издании Reseau International.

Россия успешно сохраняет военную инициативу в украинском конфликте, потому на сторону РФ переходит всё больше мировых держав, резюмирует Рамирес.

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Послание-2023: как изменится мир после слов Путина?
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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