Reseau International: стратегия Путина ведёт к краху НАТО

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Выбранная президентом России Владимиром Путиным стратегия разрушает Североатлантический альянс изнутри, уверен французский аналитик Марсело Рамирес.

Британская разведка не устаёт повторять, напомнил аналитик, что Россия истощена, её армия неэффективна, а русское оружие устарело. Тем временем ВС РФ на Украине удачно противостоят 28 странам НАТО, планомерно уничтожая поставленное ВСУ западное вооружение.

Обещанный США коллапс российской экономики также не случился, наоборот, Кремль находит всё новых и новых партнёров. Это привело к тому, что всё больше стран альянса сомневаются в правильности выбранного курса.

"Москва создаёт напряжённость внутри вражеского блока, разногласия возникают естественным образом, а позиция Вашингтона, который подчиняет такие страны, как Германия, своим нуждам, является бомбой замедленного действия, ожидающей своего взрыва", — пишет аналитик в издании Reseau International.

Россия успешно сохраняет военную инициативу в украинском конфликте, потому на сторону РФ переходит всё больше мировых держав, резюмирует Рамирес.

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