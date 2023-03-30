Противостояние Вашингтона и Москвы привело к тому, что Россия развернулась на Восток, и однополярный мир навсегда ушёл в прошлое, считает американский политолог Тед Снайдер.
Белый дом был совершил большую ошибку, когда посчитал, что Кремль больше не является серьёзным противником. Но пытаясь разрушить российскую экономику, Соединённые Штаты заставили сблизиться РФ и КНР.
"Изоляция России от западных рынков вынудила Кремль обратить свой взор на восток: на Китай, Индию и глобальное сообщество стран, находящихся под санкциями", — пишет эксперт в издании The American Conservative.
Всё больше мировых держав отказываются слепо подчиняться США, что только ускоряет появление новых глобальных лидеров на геополитической арене.
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