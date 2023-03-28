American Thinker: за два года Байден превратил США в "жалкого, беспомощного гиганта"

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Череда серьёзных ошибок, допущенных Джо Байденом за два года президентства, превратили внешнюю политику Белого дома в настоящую катастрофу для США, уверен американский политолог Томас Лифсон.

Пока Вашингтон занят украинским кризисом, Китай нацеливается на Тайвань и строит морской флот, а Саудовская Аравия "заигрывает с муллами Ирана".

"Это началось со смертоносного ухода из Афганистана, где США оставили после себя мертвых морпехов и военную технику на многие миллиарды долларов", — заявил Лифсон в издании American Thinker.

Каким образом, уверен эксперт, сбылось пророчество Ричарда Никсона, и Соединённые Штаты стали "жалким, беспомощным гигантом".

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