CNBC: в развивающихся странах заметно растет поддержка России

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За год с момента начала СВО уровень поддержки России в нейтральных или геополитически не присоединившихся странах вырос. Об этом говорится в отчёте Economist Intelligence Unit.

Аналитики предполагают, что Россия расширяет сферу влияния по мере того, как набирают обороты её пропаганда и дипломатические усилия в мире. А западные державы не в состоянии противостоять нарративам Кремля. В отчёте британской аналитической службы Economist Intelligence Unit указывается, что уровень чистой поддержки за год, прошедший после начала СВО, вырос. Москва наращивает своё дипломатическое обаяние, наступая на ранее нейтральные или геополитически не присоединившиеся страны, как сообщает CNBC.

Оценивая применение странами санкций, модели голосования в ООН, внутриполитические тенденции и официальные заявления, а также экономические, политические, военные и исторические связи, эксперты видят значительный рост количества государств, склоняющихся в настоящее время к России. Этот уровень подрос с 29 в прошлом году до 35 в этом.

Самой значительной страной в данной категории является Китай. Некоторое время тому назад туда же перешли и развивающиеся государства вроде Южной Африки, Мали и Буркина-Фасо. А всего на эту группу приходится 33% населения планеты, как сообщается в отчёте.

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