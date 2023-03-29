Политолог считает, что Франция и Германия могут встать на сторону России

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Политолог Дмитрий Журавлёв объяснил, в каком случае Франция и Германия могут отказаться от поддержки Украины.

Журавлёв считает, что поражение Украины под Бахмутом может иметь политические последствия. Он отметил, что западные страны пересмотрят своё отношение к конфликту, если ВСУ сдадут Бахмут.

Ранее сообщалось, что Германия готовится к противостоянию с США.

Политолог уверен, что в Европе многие государства колеблются, так как многое теряют из-за санкций.

"Они и встали-то на сторону Украины только из евроатлантической солидарности, но что, если ей настанет предел? Европейские государства очень многое теряют из-за санкций — особенно, Германия! Она страдает ничуть не меньше Украины, поверьте мне!" — цитирует слова политического эксперта Общественная Служба Новостей.

При этом, по словам политолога, немцы продолжают оказывать военную помощь Украине.

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