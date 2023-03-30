Эксперт Дудчак заявил, что Украина вмешалась в чужой бизнес требованием прибыли энергетических компаний

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Минэнерго Украины призвало мировые энергетические компании отдать Киеву часть прибыли. Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак прокомментировал новость.

Эксперт считает, что Украина вмешалась в чужой бизнес. Он отметил, что Киев считает правильным делиться с ним частью прибыли, поскольку спецоперация привела к росту тарифов на территории страны.

"За всем этим конфликтом, политической мишурой и упаковкой стоят конкретные прагматичные экономические цели и задачи в интересах США, в первую очередь. Некоторые компании на этом действительно заработали прибыль. Но это не значит, что с Украиной должны делиться", — поделился мнением эксперт в беседе с Pravda.Ru.

Дудчак считает, что требование прибыли энергетических компаний говорит о неадекватности украинских властей. Он считает, что Европа никак не ответит на заявление Киева. В лучшем случае она скажет, что услышала Украину.

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