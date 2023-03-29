Politico: попытки США выставить Китай "плохим парнем" провалились

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Китай и США соревнуются за место лидера на мировой арене, используя одну и ту же точку давления — украинский конфликт. Об этом заявил обозреватель американского издания Politico Стюарт Лау.

Глава Белого дома Джо Байден начинает саммит в поддержку демократии, цель которого состоит в "сплочении" западных лидеров вокруг принципов свободы и прав человека. Лау увидел в этом подтекст: весь мир должен объединиться против Пекина и Москвы. Однако все попытки США изолировать Россию и сделать Китай "плохим парнем" провалились, считает эксперт.

Европа не готова потерять важного партнёра в лице КНР, поскольку это может нанести серьёзный экономический ущерб. Кроме того, Пекин даёт отпор Вашингтону, укрепляя отношения с Москвой и предлагая мирный план по урегулированию украинского конфликта. Китайская политика стала более агрессивной в отношении стран, которые выступают против неё, указал аналитик.

"Когда европейские лидеры затронули вопросы прав человека в отношении уйгуров и обращения с жителями Гонконга, Си Цзиньпин ответил, что "европейцы должны сосредоточиться на своих собственных проблемах, таких как антисемитизм и систематическая расовая дискриминация", — цитирует слова анонимного источника Лау.

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