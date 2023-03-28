CNN: США изменили маршруты полётов БПЛА после падения MQ-9 Reaper в Чёрном море

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США изменили маршруты полётов БПЛА после падения MQ-9 Reaper в Чёрном море. Это "ограничивает способность собирать разведданные", цитирует телеканал CNN высокопоставленного американского военного.

После потери беспилотника, США стали запускать свои разведывательные дроны южнее и на большей высоте над Чёрным морем, нежели ранее.

Новые маршруты проходят на расстоянии более 40 морских миль от побережья, а не 12 морских миль, обычно признаваемых границей воздушного пространства страны.

По словам анонимного американского чиновника, новые маршруты являются частью усилий, чтобы не быть слишком провокационными. В Вашингтоне проявляют осторожность, чтобы избежать инцидентов.

При этом тот же чиновник заявил, что новые маршруты — это временная мера. И добавил, что уже есть "аппетит" вернуться ближе к контролируемой Россией территории.

Тему маршрутов беспилотников прокомментировал и министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил сената конгресса США. То есть как прокомментировал — он не стал отвечать на вопрос, изменили ли Соединённые Штаты маршруты полётов.

"Мы проводили полеты в том пространстве над Чёрным морем, где хотели, для сбора разведывательной информации. Мы будем летать там, где нужно для сбора необходимой разведывательной информации", — цитирует Остина ТАСС.

Беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper упал в международных водах Чёрного моря 14 марта. По американское версии, это было следствием перехвата беспилотника российскими Су-27, которые несколько раз сбросили в его сторону топливо. А в конечном итоге якобы один из истребителей задел пропеллер беспилотника.

В российском Минобороны сообщили, что беспилотник приближался к российской границе с выключенным транспондером, на его перехват были направлены истребители.

В ведомстве подчеркнули, что MQ-9 Reaper потерял управление в результате резкого маневрирования и потерпел крушение, а сопровождавшие его российские самолёты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.

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