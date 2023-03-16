Китайцы похвалили РФ после инцидента с БПЛА США в Чёрном море — "Был напуган и сам прыгнул в воду"

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Китайские пользователи Сети отреагировали на сообщение об американском беспилотнике MQ-9 Reaper, который 14 марта упал в Чёрное море. По мнению комментаторов, благодаря инциденту Россия "публично ударила по лицу" США.

Пользователи пошутили, что БПЛА США "был напуган" и самостоятельно "прыгнул в море".

"Срочные новости: имперский беспилотник США был напуган до недержания истребителями русских и сам прыгнул в море!" — написал читатель китайского портала Guancha под соответствующей статьёй.

Другие пользователи похвалили Россию за то, что якобы она сумела отобрать у Вашингтона "золотой жетон".

"Америка всегда считала, что у их военных кораблей и самолётов есть "золотой жетон неуязвимости" и универсальный пропуск куда угодно. Спасибо России за то, что прямо и публично ударила США по лицу!" — заявил ещё один пользователь.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление военных экспертов о том, что инцидент с американским БПЛА мог произойти из-за мощного воздушного потока, который российский Су-27 непроизвольно выпустил из двигателей при манёвре. Беспилотник могло просто "сдуть".