MWM: соглашение о размещении ядерного оружия ВС РФ в Белоруссии стало ответом на угрозы США

25 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что в Белоруссии разместят тактическое ядерное оружие, которое предполагается установить на баллистические ракеты "Искандер". В связи с этим Россия приступает к обучению экипажей. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Российский лидер отметил, что решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии было принято в ответ на британские поставки боеприпасов с обеднённым ураном Украине.

"Договорённость с Белоруссией — симметричный ответ на спорные соглашения о совместном использовании ядерных вооружений, которые США заключили с рядом союзников по НАТО", — отмечается в публикации.

Предполагается, что ядерное оружие останется под контролем России, но при этом белорусские силы будут обучаться его применению и получат его в случае военных действий.

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