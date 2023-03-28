Болтон: президент РФ Путин не блефует по поводу размещения ядерного оружия в Белоруссии

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Заявление российского лидера Владимира Путина о тактическом ядерном оружии (ТЯО), которое может быть переброшено в Белоруссию, не является блефом. Такое мнение выразил бывший советник президента США Джон Болтон.

По его словам, Вашингтон рассматривает планы Кремля, связанные с ядерным потенциалом, как "отдельную проблему".

"Здесь Путин не блефует в том смысле, что способен действительно разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии", — приводит The Hill комментарий Болтона.

При этом государственный деятель считает, что были случаи, когда президент РФ блефовал, рассуждая о гипотетическом использовании ядерных сил.

Ранее экс-глава США Дональд Трамп призвал американцев молиться из-за решения Москвы перебросить ТЯО в Белоруссию.

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