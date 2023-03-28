Беспалько: Запад спустил на РФ "крикливых и гавкающих собак" Киева из-за ТЯО в Белоруссии

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"Крикливая" реакция украинских властей на сообщение Москвы о размещении установок с тактическим ядерным оружием на территории Белоруссии — истинная реакция Запада, заявил Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова Богдан Безпалько.

По словам эксперта, Вашингтон и его сателлиты в НАТО "вяло" отреагировали на сообщение о российском ТЯО в Белоруссии, однако это лишь попытка не уронить "лицо" и всю работу по запугиванию и нагнетанию ситуации выполняет за них Киев.

"Американский истеблишмент понимает, что мы готовы к конфронтации, готовы обороняться, нервничает и спускает крикливых и гавкающих собак, роль которых играют киевские политики", — пояснил Беспалько в беседе с "ПолитРоссией".

Он подчеркнул, Запад понимает, что действия Москвы нивелируют шаги США и НАТО по вооружению Украины, но вынужден молчать и не поднимать панику.

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