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Беспалько: Запад спустил на РФ "крикливых и гавкающих собак" Киева из-за ТЯО в Белоруссии

1:06
Мир

"Крикливая" реакция украинских властей на сообщение Москвы о размещении установок с тактическим ядерным оружием на территории Белоруссии — истинная реакция Запада, заявил Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова Богдан Безпалько.

Беспалько: Запад спустил на РФ "крикливых и гавкающих собак" Киева из-за ТЯО в Белоруссии

По словам эксперта, Вашингтон и его сателлиты в НАТО "вяло" отреагировали на сообщение о российском ТЯО в Белоруссии, однако это лишь попытка не уронить "лицо" и всю работу по запугиванию и нагнетанию ситуации выполняет за них Киев.

"Американский истеблишмент понимает, что мы готовы к конфронтации, готовы обороняться, нервничает и спускает крикливых и гавкающих собак, роль которых играют киевские политики", — пояснил Беспалько в беседе с "ПолитРоссией".

Он подчеркнул, Запад понимает, что действия Москвы нивелируют шаги США и НАТО по вооружению Украины, но вынужден молчать и не поднимать панику.

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Военный стратег: "Россия применит ядерку, но не по Украине"
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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