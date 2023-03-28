GT: решение РФ по ядерному оружию — сигнал для США не вмешиваться в конфликт на Украине

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Сообщение России о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии — сигнал США о том, что не стоит напрямую вмешиваться в спецоперацию на Украине, заявили китайские аналитики.

По их мнению, так российская сторона продемонстрировала свою готовность решительно ответить на любые попытки Вашингтона вмешаться в украинский конфликт.

"Позиция США показывает, что они не хотят раздражать Россию, поэтому риск ещё не является неуправляемым. Обе стороны по-прежнему отражают здравомыслие в желании избежать ядерной войны", — передаёт Global Times.

По мнению китайских аналитиков, посланный Москвой сигнал не должен расцениваться Вашингтоном и его союзниками по НАТО как блеф.

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