Жителей Запорожья взбесило турне Зеленского по оккупированным территориям

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Приезд президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную украинским войскам часть Запорожской области вызвал реакцию отторжения у местных жителей. Об этом рассказал член запорожской ВГА Владимир Рогов.

По его словам, украинского президента сюда никто не звал и никто его здесь не ждал. А сам визит Рогов назвал "турне самопиара".

"Его там ненавидят. Именно поэтому во время приезда Зеленский был окружен большим числом своих вооруженных боевиков", — сказал Рогов.

По словам Рогова, жители Запорожья с нетерпением ждут освобождения от украинской оккупации.

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