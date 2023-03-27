Приезд президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную украинским войскам часть Запорожской области вызвал реакцию отторжения у местных жителей. Об этом рассказал член запорожской ВГА Владимир Рогов.
По его словам, украинского президента сюда никто не звал и никто его здесь не ждал. А сам визит Рогов назвал "турне самопиара".
"Его там ненавидят. Именно поэтому во время приезда Зеленский был окружен большим числом своих вооруженных боевиков", — сказал Рогов.
По словам Рогова, жители Запорожья с нетерпением ждут освобождения от украинской оккупации.
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Житель подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.