Зеленский: Россия "отрывает" Херсонскую и Запорожскую области по примеру ЛДНР

Президент Украины Владимир Зеленский уже давно не управляет страной. И единственное, что ему остаётся - это клянчить у Запада деньги и оружие и делать многочисленные, порой смешные заявления.

Вот и теперь Зеленский заявил, что Москва намерена "оторвать" Херсонскую и Запорожскую области.

"Россия пытается оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых ДНР и ЛНР", — заявил украинский президент в своём очередном видееобращении.

Он также подчеркнул, что ответом на попытку рублевой оккупации Запорожской и Херсонской областей должен быть полный охват санкциями банковской и финансовой систем России.

Накануне Зеленский заявил, что шансы на успех переговоров с Российской Федерацией уменьшаются, украинское общество не хочет продолжения диалога. Очевидно, что тут "российское общество" облегченно выдохнуло.

Также Владимир Зеленский в воскресенье, 17 апреля заявил, что Украина может сражаться с Российской Федерацией и 10 лет.