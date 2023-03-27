Президент Словакии заявила о падении поддержки Украины среди словаков

1:16 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что в стране падает поддержка Украины.

"Что касается возможной военной помощи, то наши ресурсы ограничены. Если мы не будем инвестировать в свою оборонную промышленность, — останемся беззащитны. Наверное, в Словакии больше всего иссякает общественная поддержка Украины", — цитирует президента издание Idnes.

Она отметила, что словаки по-прежнему принимают украинских беженцев, однако большинство граждан страны убеждены, что жизнь в республике стала хуже после того, как Словакию наводнили украинцы.

Ранее словацкий премьер-министр Эдуард Хегер сообщил, что правительство Словакии единогласно одобрило соглашение о передаче Украине истребителей МиГ-29. В соответствии с договорённостями, Братислава передаст Киеву 10 советских истребителей с двигателями и ещё три — без двигателей. При этом оппозиция в лице экс-премьера Роберта Фицо уверяет, что решение Хегера неконституционно, поскольку его правительство — временное*. Оно не пользуется доверием парламента и не имеет полномочий принимать решения о поставках оружия, считает Фицо.