Патрушев заявил о наличии у России уникального оружия, способного уничтожить любого противника

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о наличии у России уникального оружия, которым она способна уничтожить любого противника. В том числе, и США. По его словам, в случае угрозы своему существованию, РФ будет уничтожать источник этой угрозы.

По мнению Патрушева, США всеми силами пытаются остановить взаимодействие России и Китая. Однако, Москва и Пекин отлично понимают, что в случае подавления РФ Штаты возьмутся за КНР.

Патрушев также отметил, что санкции Запада были направлены на рост протестных настроений в России. Однако, их авторы серьезно просчитались.По мнению Патрушева, Вашингтон является чемпионом в вопросе развязывания войн и вооружённых конфликтов вне США.