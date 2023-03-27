Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о наличии у России уникального оружия, которым она способна уничтожить любого противника. В том числе, и США. По его словам, в случае угрозы своему существованию, РФ будет уничтожать источник этой угрозы.
По мнению Патрушева, США всеми силами пытаются остановить взаимодействие России и Китая. Однако, Москва и Пекин отлично понимают, что в случае подавления РФ Штаты возьмутся за КНР.
Патрушев также отметил, что санкции Запада были направлены на рост протестных настроений в России. Однако, их авторы серьезно просчитались.По мнению Патрушева, Вашингтон является чемпионом в вопросе развязывания войн и вооружённых конфликтов вне США.
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