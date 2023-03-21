Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске заявил, что страны Запада помогают Украине планировать спецоперацию (СВО).
Патрушев рассказал, что Штаты продолжают накачивать Киев оружием, обучают неонацистов и помогают Киеву в планировании операций. Он заявил, что, преследуя цель добиться поражения РФ, Соединенные Штаты и вассалы США продолжают накачивать ВСУ оружием и фактически являются участниками конфликта. Запад также предоставляет Киеву разведданные.
"При этом значительные потери со стороны Украины они не считают своей проблемой", — подчеркнул Патрушев.
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