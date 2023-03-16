InfoBrics: Запад готовит общественность к провалу контрнаступления ВСУ

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Бразильский политолог Лукас Лейрос в статье для InfoBrics заявил, что Запад подготавливает общественность к провалу контрнаступления ВСУ.

Уже несколько месяцев западные СМИ говорят о масштабном контрнаступление ВСУ, которое должно случиться этой весной. Сообщается, что украинские войска накапливают резервы и формируются новые бригады. Однако также отмечается, что качество подготовки украинских сил сильно снизилось. Это произошло из-за потерь лучших украинских солдат и военных в ходе СВО.

"Даже американская пресса начинает признавать невероятность украинского контрнаступления, что на практике означает, что Запад больше не верит в победу Киева", — пишет Лейрос.

Лейрос ссылается на материал The Washington Post. В статье украинские военные и высокопоставленные чиновники утверждают, что почти все опытные бойцы ВСУ погибли, а новобранцам критически не хватает боевых навыков. Кроме того, остро стоит проблема нехватки боеприпасов, причём их недостаток сильно ощущается и без активных наступательных действий.

Надежда на западные танки также оказалась ложной. По словам украинского чиновника, на Украину отправлено "символическое количество танков", хотя раньше их передачу рассматривали как переломный момент в конфликте.

Однако Украина не хочет отказываться от своей амбициозной весенней кампании. Лейрос отметил, что это во многом связано с ожиданиями как украинского, так и западного общества. Они долго ждали военную победу ВСУ, которую им обещали власти.

"Чтобы подготовить общественность к определенному провалу контрнаступления, западные СМИ уже начали публиковать журналистские статьи, показывающие трудности украинских войск", — полагает эксперт.