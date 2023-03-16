ISW: наступление ВС РФ в ЛНР и Бахмуте близится к кульминации

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В аналитическом отчёте американский Институт изучения войны (ISW) сообщается, что наступательная кампания ВС РФ в ЛНР и Бахмуте близится к кульминации.

В отчёте сказано, что на линию Сватово-Кременная было направлено как минимум три дивизии ВС РФ. Аналитики полагают, что темп российских войск снизился по всей линии фронта. При этом отмечается, что ВС РФ продолжают добиваться тактических успехов.

По мнению экспертов, Россия может усилить давление на Артёмовск (Бахмут). Аналитики отмечают, что в этом районе не сильно вовлечены в кампанию находящиеся в окрестностях подразделения воздушно-десантных войск РФ.