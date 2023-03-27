Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев: США являются чемпионом по числу развязанных в мире войн

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвинил США во вмешательстве во внутреннюю политику других государств.

По мнению Патрушева, Вашингтон является чемпионом в вопросе развязывания войн и вооружённых конфликтов вне США.

"Американские власти позволили лоббистам и крупным компаниям напрямую влиять на экономику страны и политические решения. Корпорации ставят на ключевые позиции в органах власти своих людей, которые множат конфликты по всему миру ради собственного заработка", — отметил секретарь Совбеза России в интервью "Российской газете".

Он добавил, что политические элиты США намеренно вводят в заблуждение своё население, чтобы скрыть системный кризис в стране.