Советник Пушилина Гагин: Киев проводит на востоке Украины "чудовищную" мобилизацию

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Мониторинг постов в украинских социальных сетях подтверждает, что на востоке страны Киев развернул невиданные по масштабам мобилизационные мероприятия, сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

По его словам, желающих служить в ВСУ на территории Украины уже не осталось, а потому мобилизация "приобретает чудовищные формы".

"В Одессе сформирован отдельный изолятор временного содержания, где содержатся будущие военнослужащие Украины, которых военкоматы вместе с СБУ и полицией хватают на улицах и дома", — рассказал Гагин агентству РИА Новости.

Что касается Запада Украины, добавил он, там большинство мужчин сбежало за границу после начала СВО, а добровольцы, вступившие в националистические батальоны, уже "повыбиты" российскими войсками.