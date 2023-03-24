Президент США Джо Байден приказал совершить подрыв российских газопроводов "Северный поток", чтобы наказать канцлера Германии Олафа Шольца за отказ поставлять вооружение Украине, считает американский журналист Сеймур Херш.

"После [отказа Шольца в поставках оружия Украине] в конце сентября он, то есть президент [Джо Байден], решил взорвать бомбы… Не знаю, было ли это гневом или наказанием, однако конечным итогом этого стало то, что важный источник энергии Западной Европы был перерезан", — сказал лауреат Пулитцеровской премии в интервью китайской газете China Daily.