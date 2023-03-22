Журналист Херш уличил Шольца в сокрытии данных о терактах на "Северных потоках"

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Канцлер Германии Олаф Шольц с осени прошлого года помогает США скрыть данные о подрыве "Северных потоков", заявил американский журналист Сеймур Херш.

В своей статье, опубликованной на платформе Substack, лауреат Пулитцеровской премии рассказал, что в начале марта немецкий канцлер прибыв с визитом в США. Официальной встречи Шольца и американского президента Джо Байдена не было, однако лидеры двух стран провели 80-минутную беседу тет-а-тет, отметил Херш.

Он сообщил, что ЦРУ и разведка Германии подготовили альтернативную историю для средств массовой информации о взрывах на газопроводах. Даже если немецкий канцлер не знал заранее о готовящемся теракте, с осени он помогает Вашингтону скрывать данные об инциденте, подчеркнул журналист.

В конце сентября 2022 года два российских трубопровода, проложенных по дну Балтийского моря, вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но пока не достигли конкретных результатов. Российские власти назвали инцидент актом международного терроризма.

Херш опубликовал масштабное расследование, в котором доказал, что подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время морских учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а через три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.

По данным The New York Times, разведывательные данные указывают на то, что за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, и её планы были неизвестны киевскому руководству. В Кремле назвали подобную версию скоординированным вбросом в СМИ с целью отвлечения внимания от расследования Херша.