Медведев: России известно, что Киев ведёт подготовку к наступлению

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Российские власти знают, что в Киеве планируется наступательная операция. Генштаб РФ также готовится к этому. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Они (ВСУ) готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения", — сказал Медведев журналистам.

С интервью политика можно ознакомиться в его Telegram-канале.

Ранее о подготовке ВСУ к наступлению в Запорожской области предупредил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Чиновник рассказал, что Киев подтягивает в регион свои военную технику и живую силу.