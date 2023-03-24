Актер из первых "Звёздных войн" Марк Хэмилл собирает деньги на украинские беспилотники

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Актёр из первых трёх классических фильмов франшизы "Звёздные войны" Марк Хэмилл собирает деньги на покупку беспилотников для Украины. Сам он сравнил Россию с "империей зла", упоминаемой в фильмах.

Марк Хэмилл (Люк Скайуокер в "Звёздных войнах") рассказал, что участвует в сборе средств, предназначенных на закупку беспилотников для Украины. Он является послом организации United24, запустившей проект "Армия дронов". В рамках этого проекта Хэмилл подписывает плакаты, которые потом продаются через аукцион. А вырученные средства направляются на приобретение дронов.

"Это глаза в небе, они следят за границей, защищают людей, могут передавать видео в реальном времени, они доказали свои эффективность, — сообщил Хэмилл Yahoo Finance. — Я сразу сказал "да", когда президент Зеленский предложил мне стать лицом проекта "Армия дронов", ведь я внимательно слежу за новостями".

Актёр указал на сходство между "Звёздными войнами" и ситуацией на Украине, поскольку в его самых знаменитых фильмах шла борьба с "империей зла". Отметим, что именно так президент Рональд Рейган назвал в 1983 году СССР.