РИА Новости: новые мощные землетрясения могут произойти в Турции и США

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Через полтора месяца после трагических происшествий в Турции и Сирии были зафиксированы сильнейшие подземные толчки в Пакистане и Эквадоре, которые привели к разрушениям и сотням пострадавших. Обозреватель РИА Новости Захар Андреев рассказал о том, почему землетрясения происходят в разных частях мира часто в последнее время.

Недавно наблюдались подземные толчки в Афганистане и на западе Эквадора.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин утверждает, что существует гипотеза, согласно которой колебания земной поверхности происходят примерно каждые 50 лет. Однако причины такой периодичности до сих пор не ясны.

Некоторые учёные считают, что усиление землетрясений может быть связано с приливными явлениями, когда на земную кору воздействуют другие небесные тела.

Шебалин отметил, что нельзя предсказать, где произойдёт следующее сильное землетрясение. Оно может возникнуть как в Турции, так и на территории современной Америки.