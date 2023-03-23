Newsweek: Подоляк обрушился с критикой на Запад после раскрытия военных планов ВСУ

Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал сотрудников западных СМИ за раскрытие сведений о военных планах киевского режима, сообщает Newsweek.

По информации издания, в Киеве остались недовольны тем, что 15 марта американская газета Politico, ссылаясь на анонимных государственных деятелей, обнародовала данные о грядущем контрнаступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ) против российской армии в мае 2023 года.

Обозреватель Newsweek Джон Джексон подчеркнул: Подоляк хотел устроить "сюрприз" Москве, однако Запад сорвал планы украинского руководства.

На Украине считают, что говорить о приоритетных сценариях ударов ВСУ не следует, уточнил журналист.

Ранее стало известно, что Киев рассматривает два варианта наступательной операции весной:

Продвижение на территорию Крымского полуострова через Херсонскую область;

Движение на восток с северной позиции, а затем на юг, чтобы отрезать российский сухопутный мост в Крым.