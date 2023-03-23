Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал сотрудников западных СМИ за раскрытие сведений о военных планах киевского режима, сообщает Newsweek.
По информации издания, в Киеве остались недовольны тем, что 15 марта американская газета Politico, ссылаясь на анонимных государственных деятелей, обнародовала данные о грядущем контрнаступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ) против российской армии в мае 2023 года.
Обозреватель Newsweek Джон Джексон подчеркнул: Подоляк хотел устроить "сюрприз" Москве, однако Запад сорвал планы украинского руководства.
На Украине считают, что говорить о приоритетных сценариях ударов ВСУ не следует, уточнил журналист.
Ранее стало известно, что Киев рассматривает два варианта наступательной операции весной:
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.