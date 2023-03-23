Новый закон, принятый партией президента Молдавии Майи Санду, лишил пенсионеров и малообеспеченных граждан страны социального хлеба. Сеть магазинов Merișor больше не сможет продавать товар за одну лею, сообщает издание EADaily.
Инициатива о запрете продажи продуктов ниже себестоимости не имеет ничего общего с поддержкой народа, заявил лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.
"Эта негодяйка (Майя Санду. — Прим. ред.), по сути, вытаскивает последний кусок хлеба у народа изо рта. К сожалению, действующий режим доводит народ до смерти", — добавил он.
Политик пообещал приложить все усилия для отмены закона и призвал граждан страны выйти на улицы, чтобы "сказать твердое нет!"
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.