В НАТО призвали готовиться к затяжному конфликту на Украине и пожаловались на нехватку боеприпасов

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Запад должен готовиться к длительному конфликту на Украине, поскольку пока не наблюдаются перспективы его урегулирования.

Как подчеркнул генсек, альянс якобы не видит от России "шагов к урегулированию" украинского конфликта. И идёт война "на истощение". Вместе с тем, глава Североатлантического альянса посетовал, что союзники Незалежной не успевают производить оружие и боеприпасы.

"Текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства", — заявил Столтенберг The Guardian.

Как подчеркнул генсек, Западу и Евросоюзу стоит "приготовиться" к затяжному противостоянию с Россией.