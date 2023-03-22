Часть французов считает, что Макрон поступил правильно, увеличив пенсионный возраст

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В Париже и других городах Франции продолжаются акции протеста, вызванные пенсионной реформой правительства, в рамках которой возраст выхода на заслуженный отдых увеличивается с 62 до 64 лет.

Несмотря на то, что протесты против повышения пенсионного возраста во Франции имеют массовый характер, ряд граждан считает, что президент страны Эммануэль Макрон прав в своём решении, пишет newizv.ru.

Сторонники Макрона напоминают, что люди радуются увеличению продолжительности жизни, однако не хотят задумываться, кто будет платить за то время, пока они находятся на заслуженном отдыхе и могут позволить себе все блага цивилизации.

"Если люди не будут работать, то где деньги брать? На образование. Медицину. Научные исследования, в том числе — в области медицины и увеличения качества и продолжительности жизни. То есть, если я не буду работать, то государство может понижать качество жизни тотально всем, или затевать войну, чтобы отнять у соседей. Мне оба варианта не нравятся. Я лучше поработаю", — говорит гражданка Франции, которую цитирует издание.

Она не понимает, почему французам никто не может это доходчиво объяснить, и почему так много людей считает, что "деньги берут из тумбочки".