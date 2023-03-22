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Часть французов считает, что Макрон поступил правильно, увеличив пенсионный возраст

1:24
Мир

В Париже и других городах Франции продолжаются акции протеста, вызванные пенсионной реформой правительства, в рамках которой возраст выхода на заслуженный отдых увеличивается с 62 до 64 лет.

Часть французов считает, что Макрон поступил правильно, увеличив пенсионный возраст

Несмотря на то, что протесты против повышения пенсионного возраста во Франции имеют массовый характер, ряд граждан считает, что президент страны Эммануэль Макрон прав в своём решении, пишет newizv.ru.

Сторонники Макрона напоминают, что люди радуются увеличению продолжительности жизни, однако не хотят задумываться, кто будет платить за то время, пока они находятся на заслуженном отдыхе и могут позволить себе все блага цивилизации.

"Если люди не будут работать, то где деньги брать? На образование. Медицину. Научные исследования, в том числе — в области медицины и увеличения качества и продолжительности жизни. То есть, если я не буду работать, то государство может понижать качество жизни тотально всем, или затевать войну, чтобы отнять у соседей. Мне оба варианта не нравятся. Я лучше поработаю", — говорит гражданка Франции, которую цитирует издание.

Она не понимает, почему французам никто не может это доходчиво объяснить, и почему так много людей считает, что "деньги берут из тумбочки".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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