Посол Германии призвал отгородить Украину от России прочной стеной

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Немецкий посол на Украине Анку Фельдгузен призвал отгородить Украину от России у "прочной стеной".

"Целью должно быть сдерживание России… Это — наша цель. Как ее достичь? Поставка оружия — одна из составляющих… Но на границе с РФ должна быть очень-очень эффективная и прочная стена…", — цитирует Фельдгузен издание ТСН.

Ранее парламент Финляндии одобрил новые меры безопасности вдоль границы страны с Россией, приняв закон, который позволит возводить барьеры и приостанавливать или ограничивать движение мигрантов в "исключительных обстоятельствах".

По данным портала Yle, Финляндия начала строить забор на приграничной территории с Россией. Известно, что длина "тестового ограждения" составит три километра. Финское правительство выделило 143 миллионов долларов на возведение 200-километрового забора.