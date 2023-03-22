Замглавы МИД РФ Рябков посоветовал США не испытывать терпение Москвы

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Заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков предупредил Вашингтон, что Москва способна ответить на полёты американских БПЛА над Чёрным морем.

"Американцы, что называется, нарываются на наши контрмеры", — подчеркнул дипломат во время пресс-конференции с журналистами.

Вместе с этим замглавы внешнеполитического ведомства порекомендовал Штатам не испытывать терпение РФ. Также Рябков добавил, что власти обеспечат безопасность в стране всеми имеющимися средствами.

Ранее в Telegram-канале SHOT сообщили, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk заметили в небе над Чёрным морем.