Заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков предупредил Вашингтон, что Москва способна ответить на полёты американских БПЛА над Чёрным морем.
"Американцы, что называется, нарываются на наши контрмеры", — подчеркнул дипломат во время пресс-конференции с журналистами.
Вместе с этим замглавы внешнеполитического ведомства порекомендовал Штатам не испытывать терпение РФ. Также Рябков добавил, что власти обеспечат безопасность в стране всеми имеющимися средствами.
Ранее в Telegram-канале SHOT сообщили, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk заметили в небе над Чёрным морем.
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