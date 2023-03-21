Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk заметили в небе над Чёрным морем. Прямо сейчас он кружит в нейтральном воздушном пространстве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным сервиса Flightradar, дрон вылетел с одной из воздушных баз в Италии.
Беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk имеет стратегическое значение. Размах его крыла достигает до 40 метров, а вес превышает 14 тонн. Максимальный потолок БПЛА составляет до 20 км, а время его полёта может достигать до 36 часов, включая преодоление расстояния более 22 тысяч километров. Global Hawk оборудован различными системами разведки, включая РЛС, оптико-локационную систему и инфракрасные датчики.
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