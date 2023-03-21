Американский общественник Кауч: посетив Мариуполь, Путин продемонстрировал уверенную победу России

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Российский президент Владимир Путин одним своим действием показал, как велика ложь Запада в оценках ситуации на Украине. Об этом сообщил общественный деятель из США Мэтт Кауч.

Активист подчеркнул, что материалы западных СМИ касательно положения дел на Украине, мягко говоря, не соответствуют действительности, после того, как весь мир увидел, как Путин общается с жителями Мариуполя.

"Россия проигрывает настолько крупно, что Путин буквально гуляет по Мариуполю, который когда-то контролировал Киев", — сыронизировал Кауч в своём Twitter*.

Между тем западная пресса старается показать рядовым американцам, как "слаба" Россия в украинском конфликте, и что Киев "вот-вот победит". Однако факты говорят сами за себя, и видео с Путиным, посетившим Мариуполь, заставляет думать иначе.

"Только идиот поверит в этот нарратив", — добавил Кауч.

19 марта Путин посетил Мариуполь. Часть этой поездки была незапланированной, в частности, разговоры с жителями города и посещение местной филармонии.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.