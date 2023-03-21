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Ищенко заявил, что США пока не нанесут ядерный удар по России

1:01
Мир

Политолог, публицист и аналитик Ростислав Ищенко заявил, что США пока не нанесут ядерный удар по России.

Ищенко заявил, что США пока не нанесут ядерный удар по России

По словам политолога, никому не нужна ядерная война, которая приведёт к "боевой ничьей". Однако он отметил, что США могут нанести ядерный удар по РФ при определённых обстоятельствах.

Ищенко рассказал, что Вашингтон ударит по РФ только в том случае, если США будет грозить полная военно-политическая катастрофа. В беседе с "Военным делом" он добавил, что в ближайшее время это маловероятно.

Умышленный ядерный удар России по США Ищенко назвал полной бессмыслицей. Так же как нет никакого смысла атаковать Штатам Россию. По мнению политолога, у США есть возможность справится с кризисом так, как это сделала Россия после распада СССР.

"Поэтому сейчас сжигать самих себя в ядерном апокалипсисе нет никакого смысла", — заключил политолог.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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