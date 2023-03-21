Ищенко заявил, что США пока не нанесут ядерный удар по России

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Политолог, публицист и аналитик Ростислав Ищенко заявил, что США пока не нанесут ядерный удар по России.

По словам политолога, никому не нужна ядерная война, которая приведёт к "боевой ничьей". Однако он отметил, что США могут нанести ядерный удар по РФ при определённых обстоятельствах.

Ищенко рассказал, что Вашингтон ударит по РФ только в том случае, если США будет грозить полная военно-политическая катастрофа. В беседе с "Военным делом" он добавил, что в ближайшее время это маловероятно.

Умышленный ядерный удар России по США Ищенко назвал полной бессмыслицей. Так же как нет никакого смысла атаковать Штатам Россию. По мнению политолога, у США есть возможность справится с кризисом так, как это сделала Россия после распада СССР.

"Поэтому сейчас сжигать самих себя в ядерном апокалипсисе нет никакого смысла", — заключил политолог.