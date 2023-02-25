Полковник ВС США Макгрегор: если Вашингтон не прислушается к Путину, мир охватит ядерная война

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Вашингтон должен прислушаться к словам президента России Владимира Путина, иначе всему миру грозит глобальная катастрофа, уверен американский полковник Дуглас Макгрегор.

Решение российского лидера приостановить участие РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений было последним предупреждением Белому дому, отметил бывший советник главы Пентагона.

Он напомнил что Россия превосходит США по количеству ядерных боеголовок, а также, возможно, обладает большим числом средств доставки и носителей. Этого хватит, уточнил Макгрегор, для уничтожения всего земного шара.

"Поэтому в наших интересах восстановить договор в какой-то момент, и я думаю, что он (президент России. — Прим. ред.) дал это четко понять", — резюмировал военный чиновник.

Ранее американский аналитик пришёл к выводу, что Соединённые Штаты продолжат снабжать Украину деньгами, только если Киев согласится расстаться с территориями.