РИА Новости: в США озвучили страшную для Киева правду, которую боялись говорить прямо

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Вашингтон может продолжить предоставление финансовой помощи для Украины, только если Киев согласится с потерей части территории страны, заявил американский аналитик Филип Шорт.

"Хотя никто не готов сказать об этом прямо, можно усомниться в том, что Белый дом вообще хочет, чтобы Украина изгнала российские войска со всех территорий, которые они занимают", — написал он в своей колонке для Time.

В пример он привёл Крымский полуостров, где подавляющая часть населения причисляет себя к русским, а значит любое появление на этой территории украинских военных грозит неуправляемой эскалацией, чего так опасаются в администрации Белого дома.

Шорт уверен, что Россия не может оказаться проигравшей в украинском конфликте, а потому все присоединённые территории останутся частью РФ.

"Украинцы не без оснований воспримут это как предательство (со стороны Запада. — Прим. ред.), но, в конце концов, у Киева может не остаться иного выбора, кроме как смириться", — подчеркнул эксперт.