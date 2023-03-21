AP: в Пентагоне планируют поставить танки Киеву в сжатые сроки за счёт отправки старых моделей

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В Пентагоне планируют провести поставки танков Украине быстрее, чем это ожидалось ранее, за счёт отправки Киеву более старых отремонтированных моделей. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, которое приводит слова анонимных должностных лиц США, не пожелавших назвать свои имена.

"Чиновники заявили, что было принято решение отправить более старые версии M1A1", — говорится в материале.

Ввиду этих изменений поставки американских танков на Украину займут 8-10 месяцев. При этом сроки начала обучения бойцов ВСУ управлению американскими танками остаются открытыми, отметили авторы.

Ранее, в январе 2023 году Белый дом пообещал поставить Киеву 31 танк Abrams на сумму 400 миллионов долларов, при этом сроки их доставки на Украину, по подсчётам Пентагона, должны занять не меньше года.