The Epoch Times: после коррупционного скандала 24 января репутация Киева в США пошатнулась

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Журналист The Epoch Times Адам Морроу заявил, что после скандала 24 января репутация Украины в США пошатнулась.

США с начала спецоперации РФ на Украине активно поставляли Киеву военную и финансовую помощь. Однако теперь, по словам Морроу, Вашингтон сильно переживает за судьбу вложенных денег. Журналист рассказал, что только по официальной информации США вложил в Киев около 113 млрд долларов.

Морроу подметил, что до СВО западные СМИ часто писали о коррупции на Украине. После начала спецоперации таких материалов стало в разы меньше. Теперь Украина и её президент Владимир Зеленский стоят на защите демократических идеалов, на которые якобы покушается Россия.

"Однако эта аура непогрешимости получила серьёзный удар 24 января, когда ряд высокопоставленных украинских чиновников внезапно подали в отставку или были уволены на фоне обвинений в коррупции", — сообщает The Epoch Times.

На фоне отставок и увольнений репутация Киева в Вашингтоне сильно пошатнулась. Чиновники США всё сильнее начинают сомневаться в необходимости поддерживать Украину.