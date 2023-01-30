Federalist: коррупция Киева "вторглась" в экономику США

Аналитик издания The Federalist Чак Девор уверен, что коррупция Киева "вторглась" в экономику США.

Девор уверен, что критика военной помощи Украине растёт именно из-за коррупции, которая процветает среди украинских чиновников. По его мнению, американцы должны смириться с этим. По словам аналитика, коррупция была даже во время Второй мировой войны. Он призывает граждан США "закрывать глаза" на нечистых на руку украинских политиков, потому что и в Америке присутствует коррупция.

Девор спрашивает своих читателей, готовы ли они, после позорного отступления американских войск из Афганистана, идти на новые жертвы ради ослабления России.