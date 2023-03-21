Арестович: союз Путина и Си Цзиньпина ускоряет вступление Украины в НАТО и ЕС

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Крепкие партнёрские отношения российского лидера Владимира Путина с председателем Китая Си Цзиньпином помогут Украине получить место в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе. Такое мнение выразил бывший советник руководителя Офиса украинского президента Алексей Арестович.

По его словам, граждане Украины "пролили немало крови", чтобы быть вместе с западными странами. Он считает, что Киев не в силах сохранять нейтралитет.

"Союз Китая и России в противовес Западу ускоряет наше вступление в НАТО и ЕС", — подчеркнул Арестович в Telegram.

Экс-советник главы Офиса президента Украины также сообщил о формировании нового железного занавеса. Он выразил надежду на победу Запада в холодной войне, однако признал, что у США и их партнёров "много проблем".