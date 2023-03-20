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Ирина Гусакова

Политолог: "Сотрудничество России и КНР — "вакцина" для мира от кризисов"

3:05
Мир

В ходе состоявшейся 20 марта в Москве неформальной встречи президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире. Многие западные СМИ наперебой писали, что визит председателя КНР в Россию — это вызов США и союзникам по НАТО. Но так ли это на самом деле? Политолог, координатор дискуссионного клуба Peace & War communication for security Егор Дибров считает, что в условиях международной нестабильности открытая демонстрация партнёрских отношений ведущих государств на высоком уровне говорит о начавшейся трансформации мирового порядка и переходе от однополярного мира (США) к многополярному миру в лице Китая, России и других единомышленников.

Политолог: "Сотрудничество России и КНР — "вакцина" для мира от кризисов"

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"Стоит отметить, что в 2022 году Россия и Китай выступили с общей позицией по осуждению "цветных революций" и незаконного свержения действующих легитимных правительств в мире. Единая позиция России и Китая даёт возможность для вступления в новую эпоху и создания центра, который объединит большинство стран мира, не согласных с монополистской политикой стран Запада", — считает политолог.

Стоит напомнить, что после переизбрания Си Цзиньпина Всекитайское собрание народных представителей утвердило новый этап развития КНР под названием "Новый подход". Данные шаги позволят активизировать работу по реализации совместных интересов КНР и РФ, в частности, в поддержании стратегической стабильности в мире.

В качестве новых шагов в этом направлении Китай активизировал работу по оказанию помощи в урегулировании внутриукраинского конфликта. Миротворческие инициативы Китая реализуются в рамках собственной платформы "Глобальная инициатива безопасности" (Global Security Initiative (GSI)). В Китае не раз заявляли, что от результатов решения конфликта на Украине зависит будущее ситуации вокруг Тайваня.

Российский опыт, полученный в ходе миротворческих инициатив по демилитаризации Украины, даст Китаю возможность для анализа и решения собственного вопроса, считает Егор Дибров.

"Примечательно, что все страны ЕС, прежде всего, Германия и Франция, испытывают огромные экономические трудности из-за необходимости поддержания позиции США и Британии. В этих условиях некоторым странам ЕС, чтобы удержаться на плаву, нужно более детально проработать китайский план решений внутриукраинского конфликта, уделив ему пристальное внимание", — считает политолог.

По мнению Диброва, наращивание российско-китайского сотрудничества и развитие платформы Global Security Initiative (GSI) — это новая "вакцина" для мира от экономических кризисов и политических потрясений в Большой Евразии.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы си цзиньпин владимир путин
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