Украина конфисковала активы российского бизнесмена Ротенберга на сумму 300 млн долларов

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Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что на Украине арестовали активы российского бизнесмена Аркадия Ротенберга.

По данным телеканала "Звезда", речь идёт о сумму в 300 миллионов долларов.

По словам украинского депутата, Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы Ротенберга, среди которых торгово-развлекательный центр Ocean Plaza.

"Решение вступит в силу через 10 дней, если сторона ответчика не захочет обжаловать его в апелляционном порядке. Но шансов на успех у них нет", — сообщил Арахамия.

Ранее YouTube заблокировал каналы медиакомпании "Красный Квадрат", которая принадлежит Ротенбергу.