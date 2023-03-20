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Украина конфисковала активы российского бизнесмена Ротенберга на сумму 300 млн долларов

0:45
Мир

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что на Украине арестовали активы российского бизнесмена Аркадия Ротенберга.

Украина конфисковала активы российского бизнесмена Ротенберга на сумму 300 млн долларов

По данным телеканала "Звезда", речь идёт о сумму в 300 миллионов долларов.

По словам украинского депутата, Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы Ротенберга, среди которых торгово-развлекательный центр Ocean Plaza.

"Решение вступит в силу через 10 дней, если сторона ответчика не захочет обжаловать его в апелляционном порядке. Но шансов на успех у них нет", — сообщил Арахамия.

Ранее YouTube заблокировал каналы медиакомпании "Красный Квадрат", которая принадлежит Ротенбергу.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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