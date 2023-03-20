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РИА Новости: бывший президент США Дональд Трамп собрался в тюрьму

1:35
Мир

Дональд Трамп узнал, что во вторник его задержат по делу о "взятке за молчание". Это стало фантастической новостью для Америки, отмечает обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

РИА Новости: бывший президент США Дональд Трамп собрался в тюрьму

В США всегда придавали большое значение высочайшему статусу главы государства. Но на Трампе весь этот декорум сломался. Бывший президент и его родственники подвергаются травлям в соцсетях, а сейчас его хотят посадить в тюрьму.

"Да, это может быть всего одна ночь в тюрьме, после чего его, вполне вероятно, отпустят под залог. Но важен сам прецедент. Никогда ещё в Америке так не издевались над институтом президентства", — подчёркивает Никифорова.

Поводом для этого стала совместная фотография Трампа с проституткой Стефани Клиффорд. Найдены доказательства того, что сотрудник бывшего главы США передал работнице секс-услуг 130 тысяч долларов. Прокурор Нью-Йорка полагает, что это была взятка за молчание, а офис Трампа неправильно провёл её по статье "юридические расходы". В этой ошибке усмотрели состав преступления.

Трамп призывает к помощи в соцсетях, прося своих сторонников выходить на улицы.

Если экс-президент выберется из этой переделки, ему обеспечен статус народного героя, так как весь мир видит, что его преследуют исключительно за политические убеждения. Демпартия желает избавить от самого яркого своего конкурента, пишет Никифорова.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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