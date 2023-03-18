Дональд Трамп объяснил, что находится в ожидании скорого ареста.
Бывший президент США просит своих сторонников опротестовать будущие обвинения.
Призыв об помощи был опубликован в социальной сети политика Truth Social.
Трамп заявил, что дело против него базируется на "старых и многократно опровергнутых сказках". Бывший американский лидер считает, что решение о его аресте инициировал "коррумпированный и невероятно политизированый офис окружного прокурора Манхэттена".
Трамп заверил, что не виновен ни в никаких преступлениях и отметил, что кампания окружного прокурора округа Нью-Йорк Элвина Брэгга частично финансировалась "либеральным миллиардером Джорджем Соросом".
Трампа обвиняют по делу о подкупе порнозвезды Сторми Дэниэлс, которой якобы было поручено молчать о романе с Дональдом Трампом.
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