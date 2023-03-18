Fox News: прокурор Нью-Йорка готовится к аресту экс-президента США Дональда Трампа

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Бывший президент США Дональд Трамп стал настолько нежелателен для действующей власти, что угроза его ареста стала реальной. Правоохранительные органы уже планируют меры сдерживания сторонников политика на случай его ареста после предъявления обвинения по уголовной статье.

В репортаже Fox News сообщили, что прокурор Нью-Йорка готовится арестовать Дональда Трампа и снять отпечатки пальцев. Если экс-президенту будет предъявлено обвинение, он "будет следовать обычным процедурам", указал адвокат Джо Такопин.

"Демократы снова взялись за дело, нажимая на"ядерную кнопку" и нападая на президента из-за опального вымогателя", — сказал пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг в интервью Fox News.

Чунг убеждён, что Трампа пытаются арестовать, так как он лидирует в опросах с большим отрывом как от демократов, так и от республиканцев. В американской политической истории никогда не было ничего столь вопиющего, отметил пресс-секретарь.