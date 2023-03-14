Политолог Межуев: угроза "трампизма" заставит США остановить наступление ВСУ на Крым

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Завершение конфликта на Украине возможно даже при президенте Джо Байдене после столкновения Белого дома с мощной оппозицией или благодаря давлению со стороны Республиканской партии. Однако главная проблема состоит в том, кто будет готов остановить готовящееся контрнаступление ВСУ, сообщил доцент философского факультета МГУ имени Михаила Ломоносова, политолог Борис Межуев в беседе с Pravda.Ru.

"Даже люди, близкие к администрации Байдена, говорят, что Украина должна захватить максимум с помощью западного оружия. США намерены дать возможность ВСУ показать себя в апреле-мае этого года", — предупредил он.

Если киевское руководство потерпит поражение, то Москва сможет диктовать свои условия и выбрать наиболее подходящий вариант урегулирования конфликта, считает Межуев. Однако если ВСУ прорвутся к Крыму, то противостояние выйдет на глобальный уровень.

"Россия ясно дала понять, что защищать полуостров она будет с использованием всех видов вооружений", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

Республиканцы будут выступать против наступления украинской армии, считает Межуев. Американцы недовольны конфликтом, поэтому не исключено, что избиратели окажутся на стороне Дональда Трампа.

"Усиливающееся раздражение в политике Байдена в отношении России начинает работать на Трампа. Угроза "трампизма" должна стать настолько сильной, чтобы она заставила Вашингтон надавать на Киев и отказаться от наступления. Только после этого конфликт будет заморожен", — заключил эксперт.