Лабин: Решение Дании по взрывам на "Северных потоках" — вопиющее нарушение норм Конвенции ООН

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Решение Дании о том, что нельзя допускать Россию к расследованию по взрывам на "Северных потоках" — вопиющее нарушение и норм Конвенции ООН, заявил в беседе с Pravda.Ru профессор кафедры международного права, доктор юридических наук в МГИМО, кафедра международного права Дмитрий Лабин.

Как подчеркнул профессор, Россия обязана потребовать международную независимую экспертизу, чтобы установить действительно причастных лиц к теракту на "Северных потоках".

Так как Дания фактически не имеет права на подобные работы.

"Прокладка маршрута с учётом норм международного права, происходит за пределами действия юрисдикции прибрежных государств. В этом случае тогда при строительстве не нужно было получать разрешение у прибрежных государств, и их юрисдикция заканчивается пределами 12 морских миль, а дальше уже действует свобода, предусмотренная Конвенцией по морскому праву, как и судоходства, и прокладки трубопроводов", — пояснил Лабин.

По словам доктора юридических наук, кроме прочего, страны, которые якобы "расследуют" диверсию, вряд ли имеют в "арсенале" необходимую компетенцию и подходящих экспертов. Кроме того, международное право гласит, что пострадавшая сторона, в данном случае Россия, имеет право участвовать в разбирательстве.

"Естественно, российская сторона — пострадавшая сторона в данной ситуации, и это вопиющее нарушение и норм Конвенции ООН по морскому праву, и вообще обычных норм международного права, и норма международной вежливости, в конце концов, когда вот так поступают наши бывшие партнёры. Это просто вопиющее безобразие и бесправие, по сути дела!" — резюмировал Лабин.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление датского МИД о том, что России якобы не стоит вмешиваться в расследование случившегося на "Северных потоках", и Копенгаген предоставит всю информацию Москве тогда, когда полностью закончит разбирательство.