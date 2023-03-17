The Local: Дания "запретила" РФ участвовать в расследовании подрыва "Северных потоков"

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Российской стороне нет необходимости участвовать в расследовании терактов на газопроводах "Северный поток", заявил министр иностранных дел страны Ларс Лёкке Расмуссен. По его словам, о результатах разбирательства Москве "сообщат".

При этом, Расмуссен подчеркнул, что Дания официально отказывает России в предоставлении информации о ходе расследования.

"Мы сказали русским, что тщательно расследуем (диверсии. - Прим. ред.) И когда мы это сделаем, мы объявим результаты этого расследования", — цитирует главу датского МИД The Local.

По словам министра, Россия "может доверять" Дании, Германии и Швеции в контексте результатов расследования теракта на газопроводах, так как в этих странах "главенствует закон".